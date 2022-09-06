Крымчанин угнал трактор и попал на нем в аварию

Фото: пресс-служба МВД по республике Крым

В Джанкойском районе Крыма задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне трактора. Как рассказали в пресс-службе республиканского МВД, к правоохранителям обратился хозяин транспортного средства.

По словам 33-летнего владельца, трактор марки «Беларусь» он припарковал на ночь на улице, а наутро обнаружил, что железного коня угнали.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлен и задержан односельчанин потерпевшего. Задержанный во всем сознался и рассказал, что украл трактор, чтобы покататься, - отметили в пресс-службе крымской полиции.

Поездка на угнанном транспорте не задалась - вор не справился с управлением и слетел в обочину, повредив трактор.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь ему грозит крупный штраф или даже лишение свободы сроком до пяти лет.