Гадкий утенок из сказки Андерсена: в Евпатории всем миром выхаживают лебеденка

Лебедь-подросток живет на пляже в Евпатории. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский полуостров по душе лебедям. Белоснежными птицами можно полюбоваться и в Симферополе, и в Евпатории.

Лебедь живет на пляже в Евпатории. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Одна из таких птиц поселилась прямо на одном из многочисленных пляжей детской здравницы.

Птица не боится людей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Ой, это утка?! – озадачиваются отдыхающие, увидев неуклюжего грязно-серого пернатого с длинной шеей.

Знатоки объясняют, что - это молодой лебедь, которого можно считать прототипом главного героя сказки Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок».

Но почему он один? Обычно лебеди-шипуны плавают стаями. На этот вопрос есть ответ у спасателя пляжа:

- Месяца три, как птенец живет у нас. Мать куда-то пропала, вот мы и выхаживаем его всем миром – кормим рыбой, подваренной пшеницей и не даем в обиду. Но все равно не уследили, кто-то из туристов пытался его поймать, ухватил за лапку, и теперь птица немного хромает. Надеемся, что оправится.

Но хороших людей больше: лебеденок купается во внимании отдыхающих – кто-то скажет доброе слово, а кто-то и подкормит полезной вкусняшкой, например, вареной кукурузой. Все-таки не заурядная утка или гусь, а символ верности и любви!

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