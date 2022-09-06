Более десяти улиц Севастополя останутся без воды ночью 7 сентября

Воды не будет с полуночи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Севастополе в ночь на 7 сентября без воды останутся 11 улиц на Корабельной стороне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУПС «Водоканал».

- В связи с аварийными работами на сетях горводопровода подача воды c 00:00 до 02:00 7 сентября ориентировочно производиться не будет, - говорится в сообщении.

Речь идет об улицах 6-я Бастионная, Катерная, Херсонская, адмирала Владимирского, Бакинская, Бакинский тупик, Капитанская, Оружейная, Киянченко, а также переулке Крепостной.