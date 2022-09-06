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Общество6 сентября 2022 15:30

Аксенов: Возможность сдавать в аренду апартаменты обеспечит дополнительные доходы в бюджет

Такие меры откроют новые перспективы для самозанятых граждан
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Поручение о проработке данного вопроса дал президент России Владимир Путин

Поручение о проработке данного вопроса дал президент России Владимир Путин

Фото: Андрей АБРАМОВ

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал поручение президента России Владимира Путина по вопросам развития туризма. Как сообщил руководитель республики в своем Telegram-канале, задача о проработке возможности для самозанятых граждан сдавать в аренду апартаменты, является одним из актуальных для Крыма вопросов.

- Это позволит, с одной стороны, легализовать еще один вид деятельности, в котором могли бы работать самозанятые, а с другой - обеспечить дополнительные доходы в республиканский бюджет, - отметил Сергей Аксенов.

По словам главы Крыма, такая практика сейчас уже применяется по отношению к квартирам. А легализация работы малых средств размещения уже благоприятно сказалась на поступлениях в бюджет республики.