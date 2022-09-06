Аксенов: Возможность сдавать в аренду апартаменты обеспечит дополнительные доходы в бюджет

Поручение о проработке данного вопроса дал президент России Владимир Путин Фото: Андрей АБРАМОВ

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал поручение президента России Владимира Путина по вопросам развития туризма. Как сообщил руководитель республики в своем Telegram-канале, задача о проработке возможности для самозанятых граждан сдавать в аренду апартаменты, является одним из актуальных для Крыма вопросов.

- Это позволит, с одной стороны, легализовать еще один вид деятельности, в котором могли бы работать самозанятые, а с другой - обеспечить дополнительные доходы в республиканский бюджет, - отметил Сергей Аксенов.

По словам главы Крыма, такая практика сейчас уже применяется по отношению к квартирам. А легализация работы малых средств размещения уже благоприятно сказалась на поступлениях в бюджет республики.