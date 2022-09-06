Сергей Аксенов рассказал о подготовке концепции Большой Крымской тропы

Большая Крымская тропа растянется от самой западной до самой восточной точки полуострова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проект создания концепции турмаршрута Большой Крымской тропы на полуострове уже реализуется. Об этом сообщил в своем Tg-канале глава республики Сергей Аксенов.

Пешеходные маршруты остаются самыми доступными и востребованными в сфере туризма. Общая протяженность маршрута составит около 750 километров.

- Необходимо комплексное восстановление туристических троп, оснащение их местами отдыха, проката инвентаря, центрами гостеприимства, другими необходимыми объектами, - отметил Сергей Аксенов.

Как заключил глава Крыма, такие меры придадут дополнительный импульс развитию курортной отрасли.