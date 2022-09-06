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Общество6 сентября 2022 15:54

Сергей Аксенов рассказал о подготовке концепции Большой Крымской тропы

Протяженность маршрута составит около 750 километров
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Большая Крымская тропа растянется от самой западной до самой восточной точки полуострова

Большая Крымская тропа растянется от самой западной до самой восточной точки полуострова

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проект создания концепции турмаршрута Большой Крымской тропы на полуострове уже реализуется. Об этом сообщил в своем Tg-канале глава республики Сергей Аксенов.

Пешеходные маршруты остаются самыми доступными и востребованными в сфере туризма. Общая протяженность маршрута составит около 750 километров.

- Необходимо комплексное восстановление туристических троп, оснащение их местами отдыха, проката инвентаря, центрами гостеприимства, другими необходимыми объектами, - отметил Сергей Аксенов.

Как заключил глава Крыма, такие меры придадут дополнительный импульс развитию курортной отрасли.