Ялта вошла в топ-10 популярных городов для поездок с детьми в сентябре

На ЮБК в сентябре можно еще побаловать себя и ребенка купанием в Черном море. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Город счастья на Южном берегу Крыма вошел в рейтинг самых востребованных ранней осенью направлений для отдыха с детьми.

Аналитики сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru изучив данные брони, выявили, что больше всего желающих побывать в Сочи. «Серебро» у Питера, «бронза» досталась Ялте.

Как показывает статистика, отдыхающих особо не напрягает закрытый аэропорт в Симферополе. Черное море в бархатный сезон теплое, поэтому стоит потратить время и приехать на полуостров на авто или поезде.

- Российские семьи в сентябре бронируют отели и квартиры в среднем на неделю и тратят на проживание от 2,8 до 4,2 тысячи рублей в сутки, - отметили эксперты.

Топ-10 популярных городов для поездок с детьми в сентябре (средняя стоимость в рублях ночи в отеле или гостинице):

- Сочи, 3615

- Санкт-Петербург, 3724

- Ялта, 4249

- Москва, 4237

- Гагра, 3459

- Казань, 3011

- Кисловодск, 2907

- Калининград, 2829

- Волгоград, 2858

- Воронеж, 2822

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