Часть Симферополя осталась без воды 7 сентября

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть Симферополя 7 сентября осталась без воды из-за ремонтных работ на водных сетях, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- В связи с производством ремонтных работ до 17.00 (ориентировочно) будет ограничено водоснабжение по адресам: проспект Кирова (от переулка Пионерского до улицы Горького), улица Пушкина (от переулка Пионерского до улицы Горького), улица Жуковского (от улицы Маяковского до улицы Горького), улица Желябова (от улицы Маяковского до улицы Горького), улица Толстого (от улицы Маяковского до улицы Горького), улица Гоголя (от улицы Толстого до проспекта Кирова), улица Горького (от улицы Толстого до проспекта Кирова), - говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе 7 сентября отключат свет на 34 улицах. В столице Крыма идет ремонт электросетей.

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