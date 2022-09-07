В Крыму за сутки выявили 516 новых заболевших COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Республики Крым за минувшие сутки зафиксировали 516 случаев новой коронавирусной инфекции, 197 978 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Данные Минздрава РК

- За истекшие сутки госпитализирован 41 пациент за все время на стационарном лечении находились 60 955 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 501 человек, выздоровевших за весь период - 188 226, - говорится в сообщении.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе-герое зафиксировали 139 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 91 049. Такие данные приведены на официальном портале городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 15 человек. Выписаны 25 пациентов. На данный момент в больницах находятся 163 пациента, из них 139 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 84 лет.

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