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Здоровье7 сентября 2022 8:27

В Крыму за сутки выявили 516 новых заболевших COVID-19

В Севастополе за последние 24 часа заболели коронавирусом 139 человек
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Республики Крым за минувшие сутки зафиксировали 516 случаев новой коронавирусной инфекции, 197 978 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

- За истекшие сутки госпитализирован 41 пациент за все время на стационарном лечении находились 60 955 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 501 человек, выздоровевших за весь период - 188 226, - говорится в сообщении.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе-герое зафиксировали 139 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 91 049. Такие данные приведены на официальном портале городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 15 человек. Выписаны 25 пациентов. На данный момент в больницах находятся 163 пациента, из них 139 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 84 лет.

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