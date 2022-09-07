Экс-сотрудника евпаторийского интерната будут судить за избиение 16-летнего подростка

Фото: ГБОУ РК "Феодосийская специальная школа интернат"/vk

В суд с обвинительным заключение передано дело против бывшего заместителя директора школы-интерната в Евпатории, который обвиняется избиении подростка. Об этом сообщили в крымском Следкома.

Напомним, инцидент произошел 19 мая этого года. Поводом для прокурорской проверки стала видеозапись, опубликованная в Интернете, на которой видно, что учитель применяет против восьмиклассника физическую силу. Все происходило прямо в школьном кабинете. Было возбуждено уголовное дело.

- По данным следствия, днем 19 мая 2022 года в школе-интернате обвиняемый, являющийся на тот момент заместителем директора, под видом мер воспитательного характера применил насилие к 16-летнему ученику, схватив его за руки и повалив на пол, чем причинил ему физическую боль, - говорится в сообщении.

Далее делом займется суд.

Напомним, ранее прокуратура начала проверку после того, как ребенку-инвалиду отказали в занятиях по плаванию в спецгруппе в Севастополе. Из-за этого родителям мальчика пришлось обращаться в платную организацию.

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