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Экономика7 сентября 2022 9:09

Аксенов: для Крыма является важным развитие портов Азово-Черноморского бассейна

Это откроет новые возможности для выхода российских компаний на рынки Ирана, Индии и стран Ближнего Востока
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Сергей Аксенов/vk

Фото: Сергей Аксенов/vk

У крымских портов есть огромный потенциал развития, сообщил глава республики Сергей Аксенов, комментируя выступление президента РФ на пленарном заседании Восточного экономического форума.

- Среди стратегических задач, которые обозначил наш национальный Лидер, важным для Крыма направлением является развитие портов Азово-Черноморского бассейна. Это откроет новые возможности для выхода российских компаний на рынки Ирана, Индии, стран Ближнего Востока, Африки и встречных поставок из этих стран, - написал Аксенов в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что возможность сдавать в аренду апартаменты обеспечит дополнительные доходы в бюджет Крыма. Такие меры откроют новые перспективы для самозанятых граждан.

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