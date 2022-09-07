Туристы выберут Крым вместо стран Евросоюза в бархатный сезон

Фото: пресс-служба КФУ

С начала сентября в Крыму стартовал бархатный сезон, который продлится до второй половины октября. По мнению доцента кафедры туризма ТА КФУ Игоря Вахрушева, туристы в этот период будут активно посещать полуостров, если осень выдастся сухая.

- Бархатный сезон более метеозависим, чем высокий. Но зависимость эта не температурная, большое значение имеет выпадение осадков. Если у нас будет сухая осень, то гости поедут по экскурсионным маршрутам, - рассказал Игорь Вахрушев.

Также он отметил, что те, кто раньше посещал в бархатный сезон заграничные курорты, ездил на экскурсионную программу в Европу, из-за визовых сложностей и проблем с логистикой могут выбрать Крымский полуостров.

- Они смогут увидеть наши крымские экскурсионные объекты и сравнить, ведь в Крыму есть что посмотреть круглый год. Это наши дворцы, водопады, пещеры, - подчеркнул эксперт.

Ранее КП-Крым писала, какая температура моря лучше всего подходит для купания. Сейчас вода теплее всего на Южном берегу Крыма.

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