ФСБ в Крыму задержала двух мужчин за продажу «запрещенки» в особо крупном размере

Задержанным грозит от пятнадцати до двадцати лет колонии
Фото: Архив "КП"
ФСБ задержала двух жителей Армянска 31 и 27 лет, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
- [Они] регулярно заказывали оптовые партии наркотических средств для дальнейшего сбыта на территории полуострова. Мужчины были задержаны сотрудниками УФСБ при получении очередного отправления с наркотическим средством d-Лизергид (ЛСД) в особо крупном размере, - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит от пятнадцати до двадцати лет колонии.
Ранее сообщалось, что в Керчи сотрудники ГИБДД нашли наркотики в машине у жителя Краснодарского края. Мужчине грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
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