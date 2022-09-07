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Происшествия7 сентября 2022 12:05

ФСБ в Крыму задержала двух мужчин за продажу «запрещенки» в особо крупном размере

Им грозит до 20 лет колонии
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Задержанным грозит от пятнадцати до двадцати лет колонии

Задержанным грозит от пятнадцати до двадцати лет колонии

Фото: Архив "КП"

ФСБ задержала двух жителей Армянска 31 и 27 лет, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

- [Они] регулярно заказывали оптовые партии наркотических средств для дальнейшего сбыта на территории полуострова. Мужчины были задержаны сотрудниками УФСБ при получении очередного отправления с наркотическим средством d-Лизергид (ЛСД) в особо крупном размере, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит от пятнадцати до двадцати лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Керчи сотрудники ГИБДД нашли наркотики в машине у жителя Краснодарского края. Мужчине грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

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