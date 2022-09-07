Шесть школ Симферополя отремонтируют в 2023 году

Ряд школ Симферополя ждет ремонт в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе в следующем году отремонтируют шесть школ.

- В частности, реконструкция ждет детские сады «Искорка» и «Дельфин». Капитальные ремонты пройдут в шести школах, - цитирует Крымская газета сообщение пресс-службы администрации крымской столицы.

По некоторым объектам проектная документация уже прошла госэкспертизу. Также на ряде объектов были устранены выявленные недочеты, после чего документация была направлена на госэкспертизу повторно.

Ранее сообщалось, что Крым получил 3,8 миллиарда рублей на капремонт многоквартирных домов. Также получены средства на замену 447 лифтов в 21-м муниципалитете.

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