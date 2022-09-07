Профориентацию в 2022 году пройдут ученики более 100 школ Крыма

Обновленный проект рассчитан не только на школьников, он также предполагает участие родителей и учителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Осенью 2022 года профориентационные пробы пройдут учащиеся 100 школ, 8 гимназий, 7 колледжей и одного лицея Крыма. Также в мероприятиях примут участие студенты 8 техникумов и одного университета. Старт онлайн-диагностики учащихся запланирован на 3 октября. Об этом сообщают специалисты федерального проекта “Билет в будущее”.

С 5 сентября началось обучение педагогов-навигаторов Крыма по программе повышения квалификации. Оно продлится до 6 ноября. До 3 октября состоится первая часть онлайн-диагностики учащихся полуострова. А с 1 по 15 октября пройдет Всероссийский профориентационный урок.

Проведение профориентационных проб в республике запланировано на 15 октября и продлится до 30 ноября. Окончание второй части онлайн-диагностики завершится до 15 ноября. Итоговые профориентационные уроки проведут по всей России до 30 ноября.

- Цифровая платформа «Билет в будущее» состоит из двух сегментов – общедоступного и закрытого школьного. В открытом, общедоступном сегменте, все желающие могут пройти «примерочную профессий», игровые тесты, викторины, виртуальный тур по мультимедийной выставке, раздел для родителей, популярные статьи и видеоролики о профессиях и профессионалах, - рассказал руководитель федерального оператора проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

Руководитель проекта добавил, что для закрытого, школьного, сегмента, участниками которого могут стать только зарегистрированные на платформе https://bvbinfo.ru/ ученики 6-11 классов школ-участниц проекта, доступны интерактивные тематические онлайн-уроки с использованием специальных пособий.

Обновленный проект рассчитан не только на школьников, он также предполагает участие родителей и учителей. На цифровой платформе https://bvbinfo.ru/ общедоступного сегмента родители могут пройти «битесты» и проверить, совпадают ли их ожидания с устремлениями детей. Сопровождение учащихся 6-11 классов на платформе закрытого, школьного сегмента, проходит под контролем школьных педагогов-навигаторов.

Все активности и учебные материалы разработаны при поддержке и содействии Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» и психологического факультета МГУ им. Ломоносова.