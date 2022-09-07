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Экономика7 сентября 2022 13:22

Из Феодосийского кольца в Симферополе намерены сделать перекресток

Также там планируют установить там адаптивные светофоры
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Из Феодосийского кольца, расположенного на проспекте Победы в Симферополе, планируют сделать перекресток

Из Феодосийского кольца, расположенного на проспекте Победы в Симферополе, планируют сделать перекресток

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Феодосийское кольцо на проспекте Победы в Симферополе намерены превратить в перекресток, а также установить там адаптивные светофоры.

- На сегодняшний день мы проговариваем, прежде всего, разрезать Феодосийское кольцо на проспекте Победы. Сделать перекресток, установить адаптивные светофорные объекты, - цитирует «Крым 24» начальника отдела дорожного надзора УГИБДД МВД по Крыму Николая Позиева.

Ранее сообщалось, что шесть школ Симферополя отремонтируют в 2023 году. По некоторым объектам проектная документация уже прошла госэкспертизу.

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