Из Феодосийского кольца в Симферополе намерены сделать перекресток

Из Феодосийского кольца, расположенного на проспекте Победы в Симферополе, планируют сделать перекресток Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Феодосийское кольцо на проспекте Победы в Симферополе намерены превратить в перекресток, а также установить там адаптивные светофоры.

- На сегодняшний день мы проговариваем, прежде всего, разрезать Феодосийское кольцо на проспекте Победы. Сделать перекресток, установить адаптивные светофорные объекты, - цитирует «Крым 24» начальника отдела дорожного надзора УГИБДД МВД по Крыму Николая Позиева.

Ранее сообщалось, что шесть школ Симферополя отремонтируют в 2023 году. По некоторым объектам проектная документация уже прошла госэкспертизу.

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