Погода на 8 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 25 градусов

У берегов Евпатории Черное море прогрелось до плюс 22 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 сентября на Крымском полуострове в силе и штормовое предупреждение, и чрезвычайная пожарная опасность.

- В четверг на полуострове без осадков, но прохладно, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 22...24°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер 5-10 м/с., тепло 23…25°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +16…+20°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +13…21°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Керчи +17 …+20 °, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +14 …+20°, южный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +15…+21°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +10…+23°, скорость северо-восточного ветра 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске +11 …+21°, скорость юго-западного ветра 2-5 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море прогрелась до +18 …+25°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50