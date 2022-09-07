В Симферополе 8 сентября отключат свет на 31 улице

Свет отключат на время. Фото: архив КП

8 сентября часть Симферополя останется без электричества. Причина перебоев с подачей энергии – ремонт электросетей. Особо переживать не стоит, потому что свет пропадет в дневное время и всего на несколько часов.

Где не будет света в Симферополе:

с 8.00 до 17.00

- улицы Куйбышева, 7, 9, 13, 15, 98-140/67 ;Донская, 47А; Дорожная, 68А-106 , 51-67 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 33, 33А; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Гоголя, 52-62 , 47-57 ; Крейзера, 12-16 , 9-19 ; Хацко, 1-11; Некрасова, 12-22 , 11-29 ; Пролетарская, 10, 5-19 ; Турецкая, 2, 3/15; Дачная, 22-56 , 45-61 ; Малореченская, 2А-6/62 , 5-101Г ; Луговая, 1-67 ; Буденного, 17-27; Грибоедова, 126-132 , 75-81 ; Федотова, 54-62 , 31, 31А; Высотная, 92, 93-107 ; Дарвина, 20-72 , 27-83 ; Бархатовой, 92; Глинки, 16-58 , 9-49 ; Симеизская, 6-38 , 1; Острякова, 38-44 , 29-41 ; Бородина, 53; Набережная, 40-46 ; Дыбенко, 1; Гаспринского; Зуйская, 24-46 , 27-51 ; Карьерная, 22-34 , 25-47 ; Скалистая, 1-43;

- проспект Победы, 22-26 ; 208-208Б , 103А-147 ;

- переулки Северный, 17; Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-22/100 , 1-19/98 ;Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Ветеринарный, 2, 1-5А ; Карьерный, 28.

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