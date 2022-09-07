Под Керчью пройдут учения с использованием военной техники и средств, имитирующих боеприпасы

В учениях задействуют военную технику Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Росгвардия проведет под Керчью учения с использованием военной техники и имитационных пиротехнических средств. Об этом сообщила администрация города.

- Отработка действий сил и средств подразделения будет осуществлена на территории Глазовского сельского поселения, - говорится в сообщении.

Практические занятия росгвардейцев состоятся 8 сентября с 8:00 до 13:00.

Местных жителей просят воздержаться от посещения места проведения учений, а также сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Напомним, 18 августа в небе над Керчью раздался мощный хлопок. По сообщению властей, сработала ПВО.

31 августа глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории РК» и призвал крымчан не пользоваться беспилотниками и пиротехникой на время проведения СВО.

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