Минцифры запустило бесплатные ИТ-проекты для крымчан

ИТ-специальности популярны среди крымских студентов Фото: Анастасия ОСИПОВА

Учитывая, что у крымской молодежи возрос спрос на ИТ-профессии, Минцифры запустило два бесплатных образовательных ИТ-проекта.

Обучающиеся 8-11 классов в рамках проекта «Код Будущего» смогут овладеть языками программирования в офлайн- и онлайн-форматах. Это поможет молодым людям не только подготовиться к предстоящим госэкзаменам, но и позволит принять участие в различных олимпиадах.

- В моем классе 22 ученика, двое из них уже разбираются в том, что такое программирование. Именно поэтому мы в этом году стали победителями всероссийского этапа Открытого чемпионата по игровому программированию, - говорит учитель информатики и математики Столбовской школы Джанкойского района Ролан Абджемелов.

Популярны ИТ-специальности и среди крымских студентов.

- Недавно мы получили лицензии на специальности «Сетевое системное администрирование» и «Информационные системы и программирование». В этом году студентов набирали только на коммерческой основе, - рассказала директор Симферопольского колледжа радиоэлектроники Ольга Касперова.

Она добавила, что проходной балл в этом году превышал 4,2, а конкурс на некоторые специальности на «бюджет» был ниже, чем на ИТ-профессии на «коммерцию». В следующем году по этим двум направлениям намерены набирать студентов на обучение за счет бюджетных средств.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50