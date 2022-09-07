В Крыму стартовала посевная кампания озимых зерновых

Посевная в Крыму. Фото: Минсельхоз РК
В Крыму стартовал сев озимых под урожай 2023 года. Об этом сообщила первый замминистра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова.
- Аграрии Джанкойского, Красногвардейского, Симферопольского и Красноперекопского районов республики приступили к севу озимого рапса, - сообщила замминистра.
Всего под урожай будущего года аграрии планируют засеять рапсом более 9 тысяч гектаров. На данный момент в четырех районах уже посеяно более 2 тысяч гектаров, что составляет чуть больше 23% от запланированного.
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