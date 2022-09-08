В Крыму пропал 51-летний житель Белогорска

Эдуард Мозгов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым

Крымские поисковики разместили в соцсети ориентировку на жителя города Белогорска.

- Пропал Мозгов Эдуард Григорьевич, 51 год (1971 года рождения), город Белогорск. Со 2 сентября 2022 года его местонахождение неизвестно, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Приметы крымчанина: 154 сантиметров рост, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Неизвестно, в какой одежде был Эдуард Мозгов, когда пропал из поля зрения близких.

Если вы видели человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 88007005452 (звонок бесплатный) или 112.

Напоминаем, что до сих пор не удалось найти 15-летнюю девочку из Ялты. Елизавета Полиянская исчезла 24 августа 2022.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50