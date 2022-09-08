Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха летом 2022

Туристы любят Ялту за пляжи. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крым остается желанным местом для оздоровления и отдыха, хотя на полуостров и не летают самолеты.

Такие выводы сделали эксперты сервиса Tvil.ru, проанализировав данные брони жилья за июнь, июль и август этого года.

Аналитики отметили, что хотя средняя суточная аренда жилья в турсезоне 2022 года снизилась на 19 %, если сравнивать с летом прошлого года, но все равно представляет из себя довольно солидную. цифру - 4 703 рубля за человека.

Топ-10 популярных направлений отдыха летом 2022 года (средняя стоимость в рублях ночи):

- Сочи, 3541

- Санкт-Петербург, 4170

- Ялта, 4556

- Москва, 3604

- Казань, 3883

- Краснодар, 2436

- Калининград, 2864

- Волгоград, 2926

- Кисловодск, 2738

- Воронеж, 2794

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