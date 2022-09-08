Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха летом 2022

Туристы любят Ялту за пляжи.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крым остается желанным местом для оздоровления и отдыха, хотя на полуостров и не летают самолеты.
Такие выводы сделали эксперты сервиса Tvil.ru, проанализировав данные брони жилья за июнь, июль и август этого года.
Аналитики отметили, что хотя средняя суточная аренда жилья в турсезоне 2022 года снизилась на 19 %, если сравнивать с летом прошлого года, но все равно представляет из себя довольно солидную. цифру - 4 703 рубля за человека.
Топ-10 популярных направлений отдыха летом 2022 года (средняя стоимость в рублях ночи):
- Сочи, 3541
- Санкт-Петербург, 4170
- Ялта, 4556
- Москва, 3604
- Казань, 3883
- Краснодар, 2436
- Калининград, 2864
- Волгоград, 2926
- Кисловодск, 2738
- Воронеж, 2794
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