В Крыму родители смогут выбирать меню для школьников

В Крыму могут внедрить систему управления организацией школьного питания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму предложили ввести систему управления организацией школьного питания в рамках реализации проекта «Цифровая среда. Образование».

Как сообщила заместитель председателя Совета министров РК - министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, благодаря такой системе родители смогут участвовать в выборе меню для детей. Также это гарантирует прозрачность всех операций по оплате и ежедневным заказам на питание через личный кабинет в мобильном банке.

- С учетом положительных результатов, принято решение масштабировать проект на другие общеобразовательные организации Симферопольского района и подключить к участию в нем ряд школ города Симферополя. С 1 января 2023 года поэтапно планируется подключать учреждения других районов Республики Крым, - отметила Елена Романовская.

Ранее сообщалось, что Минцифры запустило бесплатные ИТ-проекты для крымчан. Среди крымских школьников и студентов растет спрос на ИТ-профессии.

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