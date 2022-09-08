В Симферополе ростовчанин украл телефон у посетительницы воскресной школы

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым/скриншот из видео

В Симферополе задержали мужчину, который украл мобильный телефон у посетительницы воскресной школы.

Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым, ущерб был оценен в 16 тысяч рублей. Злоумышленником оказался 39-летний, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Ростова.

- Похищенный телефон задержанный продал на одном из рынков города, а деньги потратив на собственные нужды. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции удалось установить мужчину, купившего ворованный телефон. Средство связи изъято и будет возвращено владельцу, - говорится в сообщении.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ в Крыму задержала двух мужчин за продажу «запрещенки» в особо крупном размере. Им грозит до 20 лет колонии.

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