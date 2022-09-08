В Крыму 8 сентября выявили 491 нового зараженного COVID-19

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Республики Крым за сутки выявили 491 случай новой коронавирусной инфекции, 198 469 - с начала пандемии. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 74 пациента за все время на стационарном лечении находились 61 069 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 225 человек, выздоровевших за весь период - 188 451, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе-герое зафиксировали 243 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 91 292. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 8 человек. Выписаны 16 пациентов. На данный момент в больницах находится 161 пациент, из них 143 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Смертей от COVID-19 за сутки не зарегистрировано ни в Республике Крым, ни в Севастополе.

Ранее сообщалось, что Минздрав вернул антиковидные меры в больницы и поликлиники Крыма. На входе в лечебные учреждения снова будут измерять температуру и следить за масками.

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