Жители аварийных домов из Симферополя и Новофедоровки получат новые квартиры

Жители аварийных домов из Симферополя и Новофедоровки получат квартиры в ЖК «Симфония» от «ИнтерСтрой» Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Жители аварийных домов из Симферополя, Симферопольского района и Новофедоровки (Сакский район) получат квартиры в новом жилом комплексе «Симфония». Об этом сообщает пресс-служба компании-подрядчика.

Жилье получат члены восьми семей - 25 человек. В новых квартирах выполнен ремонт, установлена сантехника, газовая плита, также есть система автономного отопления.

- Для жителей комплекса предусмотрен крытый паркинг. Из окон квартир открывается живописный вид на город, а также визитную карточку Крыма - гору Чатыр-Даг, - рассказал представитель группы компаний «ИнтерСтрой» Денис Кудинов.

Ранее сообщалось, что для владельцев аварийного жилья в Ялте закупят 20 новых квартир в 2023 году. 120 семьям предлагается переехать в строящийся ЖК «Вишневый сад» в 2024 году.

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