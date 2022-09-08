Жители аварийных домов из Симферополя и Новофедоровки получат новые квартиры

Жители аварийных домов из Симферополя и Новофедоровки получат квартиры в ЖК «Симфония» от «ИнтерСтрой»
Фото: Елизавета КВАЧКОВА
Жители аварийных домов из Симферополя, Симферопольского района и Новофедоровки (Сакский район) получат квартиры в новом жилом комплексе «Симфония». Об этом сообщает пресс-служба компании-подрядчика.
Жилье получат члены восьми семей - 25 человек. В новых квартирах выполнен ремонт, установлена сантехника, газовая плита, также есть система автономного отопления.
- Для жителей комплекса предусмотрен крытый паркинг. Из окон квартир открывается живописный вид на город, а также визитную карточку Крыма - гору Чатыр-Даг, - рассказал представитель группы компаний «ИнтерСтрой» Денис Кудинов.
Ранее сообщалось, что для владельцев аварийного жилья в Ялте закупят 20 новых квартир в 2023 году. 120 семьям предлагается переехать в строящийся ЖК «Вишневый сад» в 2024 году.
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