Фото: пресс-служба администрации Симферополя

За минувшую неделю в Симферополе убрали 20 тысяч кубометров мусора, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

- За период с 31 августа по 6 сентября с территории крымской столицы муниципальным предприятием «Экоград» вывезено порядка 20 тысяч кубометров мусора. Уборка проводится в две смены - дневную и ночную, - говорится в сообщении.

Вместе с вывозом твердых коммунальных отходов в городе каждый день ликвидируются стихийные свалки - скопления бытового мусора и строительных отходов.

Ранее сообщалось, что в Симферополе завершили основные работы благоустройства бульвара Ивана Франко. На объекте выполнили мощение плиткой, поставили новые лавочки и провели освещение.

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