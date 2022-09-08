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Общество8 сентября 2022 9:01

За минувшую неделю в Симферополе убрали 20 тысяч кубометров мусора

Уборка проводится в две смены - дневную и ночную
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

За минувшую неделю в Симферополе убрали 20 тысяч кубометров мусора, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

- За период с 31 августа по 6 сентября с территории крымской столицы муниципальным предприятием «Экоград» вывезено порядка 20 тысяч кубометров мусора. Уборка проводится в две смены - дневную и ночную, - говорится в сообщении.

Вместе с вывозом твердых коммунальных отходов в городе каждый день ликвидируются стихийные свалки - скопления бытового мусора и строительных отходов.

Ранее сообщалось, что в Симферополе завершили основные работы благоустройства бульвара Ивана Франко. На объекте выполнили мощение плиткой, поставили новые лавочки и провели освещение.

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