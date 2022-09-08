Сигнал тревоги раздастся в Севастополе 8 сентября в память о руководителе МЧС России

Зиничев трагически погиб, бросившись спасать жизнь человека. Фото: glava.rk.gov.ru

Сигнал тревоги раздастся в Севастополе вечером 8 сентября. Так пожарные и спасатели почтут память Евгения Зиничева - руководителя МЧС России, Героя Российской Федерации в годовщину со дня его трагической гибели.

- Личный состав подразделений Главного управления МЧС России по городу Севастополю почтит память Евгения Зиничева, возложив цветы к его портрету. Кульминацией мероприятия станет минута молчания, сопровождаемая гулом пожарных сирен, - сообщили в пресс-службе МЧС по городу Севастополю.

Мероприятия в ГУ МЧС России и во всех пожарно-спасательных частях Севастополя начнутся одновременно - в 16.00 часов.

Напомним, руководитель МЧС Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября 2021 года во время межведомственных учений, спасая жизнь человека. Министр с оператором находились на краю обрыва. Оператор поскользнулся, не удержался и упал в воду. Зиничев, бросившись на помощь, разбился о выступающий камень. Оператор, к сожалению, тоже погиб.

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