Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2022 11:28

В Бахчисарайском районе откроют масштабное производство компотов и варенья

Сейчас в республике много мелких фермеров, которые в небольших объемах производят джемы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Одно из крупнейших агропредприятий Бахчисарайского района планирует наладить производство варенья

Одно из крупнейших агропредприятий Бахчисарайского района планирует наладить производство варенья

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одно из крупнейших агропредприятий Бахчисарайского района Республики Крым, которое специализируется на выращивании ягод и фруктов, намерено наладить производство компотов и варенья.

- Сейчас основной производитель соков в Крыму - Нижнегорский консервный завод. Также у нас много мелких фермеров, которые в небольших объемах производят джемы, варенья, - сообщила в ходе прямого эфира, организованного ЦУР РК, первый замминистра сельского хозяйства Алиме Зарединова.

По ее словам, крупные производители на базе своих предприятий тоже открывают линии по переработке. Однако к ним относятся, как правило, те, у кого засажены многолетними культурами большие площади. Как отметила Зарединова, решения об открытии таких линий аграрии принимают ввиду того, что перевозка таких продуктов - затратное мероприятие.

Ранее сообщалось, что в одином из крупнейших торговых центров Крыма открылся «островок» народных художественных промыслов. На нем крымские предприниматели могут размещать продукцию собственного производства. Цель данного проекта - повышение узнаваемости производителей полуострова.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50