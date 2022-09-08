В Бахчисарайском районе откроют масштабное производство компотов и варенья

Одно из крупнейших агропредприятий Бахчисарайского района планирует наладить производство варенья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одно из крупнейших агропредприятий Бахчисарайского района Республики Крым, которое специализируется на выращивании ягод и фруктов, намерено наладить производство компотов и варенья.

- Сейчас основной производитель соков в Крыму - Нижнегорский консервный завод. Также у нас много мелких фермеров, которые в небольших объемах производят джемы, варенья, - сообщила в ходе прямого эфира, организованного ЦУР РК, первый замминистра сельского хозяйства Алиме Зарединова.

По ее словам, крупные производители на базе своих предприятий тоже открывают линии по переработке. Однако к ним относятся, как правило, те, у кого засажены многолетними культурами большие площади. Как отметила Зарединова, решения об открытии таких линий аграрии принимают ввиду того, что перевозка таких продуктов - затратное мероприятие.

Ранее сообщалось, что в одином из крупнейших торговых центров Крыма открылся «островок» народных художественных промыслов. На нем крымские предприниматели могут размещать продукцию собственного производства. Цель данного проекта - повышение узнаваемости производителей полуострова.

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