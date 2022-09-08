В Симферополе открылся «островок» народных художественных промыслов

Фото: rk.gov.ru

В симферопольском ТРЦ «Меганом» открылся «островок» народных художественных промыслов. Там крымские предприниматели могут размещать продукцию собственного производства.

По словам зампреда Совета министров Республики Крым - министра финансов РК Ирины Кивико, цель проекта - повышение узнаваемости производителей полуострова.

- Посетители одного из крупнейших ТЦ республики могут ознакомиться с представленными товарами и приобрести их. В свою очередь, хочу добавить, что островок уже показал свою эффективность в продвижении товаров участников центра кластерного развития, что способствовало привлечению новых клиентов, - отметила Кивико.

На «островке» можно увидеть изделия, выполненные из кожи и дерева, плетеные изделия из сосновой иглы, художественной керамики и даже металла.

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