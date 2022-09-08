Крымский Следком провел личный прием для мамы убитого ялтинца

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю
Следком провел личный прием семьи убитого жителя Ялты, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
- По поручению руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева в следственном отделе по городу Ялта организован прием потерпевшей стороны - мамы погибшего мужчины и его родственника, - говорится в сообщении.
Руководитель территориального подразделения Максим Чугунов от имени всего личного состава выразил пожилой женщине искренние соболезнования.
6 сентября между тремя жителями курортного города произошел конфликт, в ходе которого один из них получил множественные ножевые ранения. Чтобы избежать ответственности, мужчины предприняли попытку спасти жизнь пострадавшему, доставив истекающего кровью ялтинца в больницу. Но мужчина скончался от полученных ран.
Позже стало известно, что второго участника жестокого убийства, отпущенного после допроса, задержали повторно. Дело о жестоком убийстве взяли на контроль в центральном аппарате СК России.
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