Крымский Следком провел личный прием для мамы убитого ялтинца

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

Следком провел личный прием семьи убитого жителя Ялты, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

- По поручению руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева в следственном отделе по городу Ялта организован прием потерпевшей стороны - мамы погибшего мужчины и его родственника, - говорится в сообщении.

Руководитель территориального подразделения Максим Чугунов от имени всего личного состава выразил пожилой женщине искренние соболезнования.

6 сентября между тремя жителями курортного города произошел конфликт, в ходе которого один из них получил множественные ножевые ранения. Чтобы избежать ответственности, мужчины предприняли попытку спасти жизнь пострадавшему, доставив истекающего кровью ялтинца в больницу. Но мужчина скончался от полученных ран.

Позже стало известно, что второго участника жестокого убийства, отпущенного после допроса, задержали повторно. Дело о жестоком убийстве взяли на контроль в центральном аппарате СК России.

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