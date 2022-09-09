Погода на 9 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 26 градусов

В пятницу станет чуть теплее.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
9 сентября на Крымском полуострове актуальны штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.
- Пятница пройдет без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 23...25°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с., днем тепло 24…26°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +17…+22°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Евпатории +17…23°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +17 …+21 °, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Ясно.
В Феодосии +17 …+22°, южный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +19…+22°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +13…+25°, скорость северо-восточного ветра 1-4 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +17 …+23°, скорость западного ветра 3-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
Вода в Черном море прогрелась до +19 …+25°.
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