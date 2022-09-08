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Происшествия8 сентября 2022 12:49

Сотрудница севастопольского вуза заплатит 300 тысяч рублей штрафа за взяточничество

Девушка передала заведующему кафедрой от студента 30 тысяч рублей за закрытие долгов
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Сотрудница одного из севастопольских вузов признана судом виновной в коррупционном преступлении

Сотрудница одного из севастопольских вузов признана судом виновной в коррупционном преступлении

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудница севастопольского вуза, которая передала взятку от студента заведующему кафедрой, заплатит 300 тысяч рублей за взяточничество. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

- В декабре 2021 года завкафедрой получил 30 тысяч рублей от подсудимой, являющейся на тот момент его подчиненной, выступившей посредником в передаче денежных средств от студента, за закрытие экзаменационных долгов. Суд <...> назначил ей наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что чиновник из Керчи попался на взятке в 240 тысяч рублей за «покровительство». Его приговорили к одному году шести месяцам лишения свободы со штрафом.

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