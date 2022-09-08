Сотрудница севастопольского вуза заплатит 300 тысяч рублей штрафа за взяточничество

Сотрудница одного из севастопольских вузов признана судом виновной в коррупционном преступлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудница севастопольского вуза, которая передала взятку от студента заведующему кафедрой, заплатит 300 тысяч рублей за взяточничество. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

- В декабре 2021 года завкафедрой получил 30 тысяч рублей от подсудимой, являющейся на тот момент его подчиненной, выступившей посредником в передаче денежных средств от студента, за закрытие экзаменационных долгов. Суд <...> назначил ей наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что чиновник из Керчи попался на взятке в 240 тысяч рублей за «покровительство». Его приговорили к одному году шести месяцам лишения свободы со штрафом.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50