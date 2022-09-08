В Сакском районе Крыма из-за сухой травы произошло два пожара 8 сентября

Местные жители сообщают в соцсетях о задымлении. Фото: скриншот из видео/Инцидент Крым и Севастополь/tg

В Сакском районе Крыма 8 сентября из-за сухой травы произошло два пожара. Сухая растительность горит в селах Орехово и Фрунзе.

- Почти одновременно произошло два пожара, они связаны с возгоранием сухой растительности. Первое сообщение о пожаре поступило из села Фрунзе в 13.15, второе из села Орехово в 13.35, - цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым.

В обоих населенных пунктах площадь горения составила 250 квадратных метров. К настоящему моменту пожар локализован в Орехово, а в селе Фрунзе продолжают локализовать территорию возгорания.

Ранее сообщалось, сигнал тревоги раздастся в Севастополе 8 сентября в память о руководителе МЧС России. Гул сирен горожане могут услышать в 16.00.

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