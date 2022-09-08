В Феодосии откроется выставка о Крымской войне 9 сентября

Фото: Крымская газета

Уже завтра, 9 сентября, в Феодосийском музее древностей откроется книжно-иллюстративная выставка, посвященная дню памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне (4 (16) октября 1853 год - 18 (30) марта 1856 год).

Как пишет Крымская газета, посетители выставки будут иметь возможность ознакомиться с литературой этой войны и увидеть редкие фото того времени. Среди экспонатов будут уникальные дореволюционные и советские издания и современные книги из фондов научной библиотеки Феодосийского музея древностей, а также карты с театра военных действий и фотографии из альбома «Виды полей сражений Крымской кампании 1854-1855 годов».

В экспозиции также книги на русском, французском, немецком и английском языках. Наряду с историческими исследованиями, монографиями, представлены воспоминания, записки непосредственных участников тех событий и художественная литература, посвящённая событиям Крымской войны.

Ранее сообщалось, что в Симферополе открылась выставка об истории бумажных денег со времен Екатерины II. Благодаря экспозиции можно проследить эволюцию денег и узнать о способах их изготовления.

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