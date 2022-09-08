Пьяный житель Инкермана убил собаку, скинув ее с пятого этажа

Жителя Инкермана ждет суд за жестокое обращение с животными Фото: Артем КИЛЬКИН

40-летний житель Инкермана попал под уголовное дело за то, что сбросил мешавшую ему собаку с пятого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Вечером 5 марта этого года мужичина, будучи пьяным, обнаружил под дверью своей квартиры пса. Четвероногий, увидев владельца квартиры, встал и отошел от греха подальше, но мужчина схватил его и швырнул из окна общего коридора.

- В результате падения с высоты пятого этажа животное получило тяжелые травмы, от которых наступила его смерть, - говорится в сообщении.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Ранее сообщалось, что в Севастополе будут судить мужчину, до смерти избившего щенка таксы. Обвиняемый выместил злость на животном, который попортил ему одежду.

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