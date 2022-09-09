Спрятанная крепость: красивое видео и 6 атмосферных фото Керченской крепости

Царская арка. Фото: Комендант Крепости/Керченская крепость/VK

Каменные арки, множество ворот и переходов – все это придает Керченской крепости особый изыск и налет тайны. Талантливые строители на все сто использовали рельеф местности, спрятав стратегический объект от любопытных глаз, но при этом не поскупились на архитектурные «излишества» для гармоничного внешнего вида. Они будто предвосхищали будущее, ведь в настоящее время крепость - это огромный музей под открытым небом.

- Давайте пройдемся под красивыми каменными арками, - предлагают исследователи группы Керченская крепость.

Прогулка начинается, с Царской арки. Эти ворота ведут в центральную часть форта Тотлебен - так называют сооружение в честь русского военного инженера Эдуарда Тотлебена, который принимал участие в его строительстве.

Северные ворота. Фото: Комендант Крепости/Керченская крепость/VK

На противоположной стороне расположены северные ворота.

Южные ворота. Фото: Комендант Крепости/Керченская крепость/VK

А вот южным воротам повезло меньше - в советское время они были заложены.

Ворота, которые ведут в сухой ров. Фото: Комендант Крепости/Керченская крепость/VK

- Эти ворота ведут в сухой ров, - объясняют эксперты.

Вход в артиллерийскую лабораторию. Фото: Комендант Крепости/Керченская крепость/VK

Попали в кадр и ворота артиллерийской лаборатории.

Царский валик. Фото: Комендант Крепости/Керченская крепость/VK

Вишенка на тортике, то есть изюминка прогулки - Царский валик.

- Так ворота, ведущие к береговым батареям, стали называть после визита в крепость Александра II, - отмечают знатоки.

После пешей прогулки хорошо подняться в небо, чтобы с высоты полюбоваться величественным сооружением. Спрятанную крепость очень трудно увидеть со стороны, если ты находишься на земле, небо же охотнее раскрывает ее тайны. Правда неизвестно, есть ли здесь собственный Призрак, как в лапидарии.

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