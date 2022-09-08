В Керчи ввели карантин из-за американской белой бабочки

Американская белая бабочка. Фото: Россельхознадзор

В Керчи установили карантинную фитосанитарную зону из-за распространения американской белой бабочки - вредителя плодовых культур. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

- Управлением разработана и направлена администрации муниципального образования город Керчь программа локализации очагов и ликвидации популяции карантинного объекта, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно приказу Россельхознадзора, карантинные фитосанитарные зоны установлены на земельных участках общей площадью 4,7 тысячи гектара. Очаг заражения составляет почти 1,5 тысячи гектаров в районе улицы Шевякова.

Американскую белую бабочку также называют «ткачиха» из-за плетения паутинных гнезд. В основном она распространяется не естественным перелетом, а транспортными средствами, с тарой и грузами с плодами, ягодами и посадочным материалом из заражённых регионов.

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