По примеру Аксенова: для глав регионов России разработали единый стандарт ведения соцсетей

Умение вести соцсети важно для глав регионов Фото: Ирина ГЕРЦ

Для глав российских регионов разработали единый формат ведения социальных сетей. Без сомнения, сегодня цифровые коммуникации оказывают огромное влияние на события современного мира. Именно поэтому руководители всех субъектов России должны не только знать основные алгоритмы социальных сетей , но и использовать их для коммуникации с жителями.

Стандарты работы в соцсетях для глав регионов обсуждались на сессии «Школа молодого губернатора», которая прошла в рамках Восточного экономического форума.

Стоит отметить, что глава Крыма Сергей Аксенов является активным пользователем социальных сетей. Он стабильно входит в медиарейтинг самых цитируемых руководителей регионов России. Так, по данным аналитической системы «Медиалогия», в августе этого года Сергей Аксенов расположился на третьей строчке рейтинга.

- На сегодня 83 главы регионов ведут свои аккаунты в социальных сетях. Именно интернет-активность, открытость власти напрямую перетекает в рейтинг, - сообщил заместитель генерального директора АНО «Диалог» Ленар Файзутдинов.