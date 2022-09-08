Аксенов объявил выговор замминистра строительства РК после посещения стройплощадки под Симферополем

Аксенов порекомендовал заказчикам чаще посещать объекты строительства. Фото: Сергей Аксенов/ВК

Глава Крыма Сергей Аксенов остался недоволен срывом срока ремонта стройплощадки под Симферополем. Об этом он сообщил после посещения сел Трехпрудное, Чистенькое, Перово, где проходило строительство ряда объектов.

- По итогам поездки принято решение об увольнении директора Главного управления капитального строительства Республики Крым Владимира Николаевича Смирнова. Также будет объявлен выговор заместителю министра строительства и архитектуры РК Василию Николаевичу Недзельскому и вынесено замечание министру строительства и архитектуры РК Карлену Геннадьевичу Петросяну, - отметил глава Крыма.

По словам Аксенова, на многих стройплощадках он отметил срыв всех сроков и нарушение графика ремонта.

- Идет систематический обман о количестве рабочих на объектах. Из заявленных 70 человек нашел 13.

Он также готов пересмотреть решения о взысканиях, если строители успеют закончить работы на объектах до конца 2022 года. Если сроки будут не выполнены, власти Крыма примут более жесткие управленческие решения. Аксенов также порекомендовал заказчикам чаще посещать объекты, а подрядчикам соблюдать требования и обязательства.