За минувшую неделю симферопольцев оштрафовали на 340 тысяч рублей

340 тысяч рублей - сумма, которую симферопольцам придется выплатить в качестве штрафа за различные правонарушения Фото: Мария ЛЕНЦ

В Симферополе за минувшую неделю было составлено 78 материалов об административных правонарушениях, касающихся торговли в неустановленных местах, нарушения правил благоустройства, парковки на газонах и несоблюдения тишины.

- Значительная часть рассмотренных административных материалов касалась выявленных фактов стихийной торговли - 61 протокол, - приводит КИА сообщение пресс-службы местной администрации.

Рассмотрев 78 материалов, комиссия наложила 74 штрафа на сумму 340 тысяч 500 рублей и вынесла четыре предупреждения.

Ранее сообщалось, что сотрудница севастопольского вуза заплатит 300 тысяч рублей штрафа за взяточничество. Девушка передала заведующему кафедрой от студента 30 тысяч рублей за закрытие долгов.

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