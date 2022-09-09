Расписание движения двух маршрутов в Симферополь изменилось 8 сентября

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

С 8 сентября было изменено расписание движения двух маршрутов, следующих в Симферополь из ближайших населенных пунктов. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымтроллейбус».

Обновленное расписание маршрутов. Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

- С 8 сентября вводятся изменения в расписания движения пригородных маршрутов №385-20 «Первомайское - Симферополь» и №300-23 «Калиновка - Симферополь». Напоминаем, что с актуальными расписаниями движения, по маршрутам, которые обслуживает ГУП РК «Крымтроллейбус» вы можете ознакомится на официальном сайте предприятия, - говорится в сообщении.

Кроме того, также изменено расписание движения автобусного маршрута №16 «Школа №4 - улица Шахмурза» в Судаке.

Ранее сообщалось, что расписание движения симферопольских маршрутов №17 и №100 изменилось в выходные дни. Нововведения связаны с оптимизацией движения транспорта.

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