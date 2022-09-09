В Крыму стартовали трехдневные довыборы депутатов Госсовета РК

Довыборы депутатов парламента Крыма стартовали на территории республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму 9 сентября стартовало трехдневное голосование на дополнительных выборах депутатов Госсовета республики, сообщил председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев.

- Сегодня началось голосование на дополнительных выборах депутатов Госсовета Крыма второго созыва и депутатов представительных органов семи муниципальных образований второго созыва, - сообщил Малышев.

Голосование пройдет 9, 10 и 11 сентября с 08.00 до 20.00 на 148 избирательных участках, из них на 39 будут применяться электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней. Также в республике проходит голосование, завершающее 11 избирательных кампаний муниципального уровня.

Довыборы депутатов Госсовета проходят по трем одномандатным избирательным округам - Джанкойскому (№ 3), Красногвардейскому (№ 5) и Раздольненско-Черноморскому (№ 18).

Муниципальные довыборы проходят в городские советы Евпатории, Керчи, Судака, Феодосии, Ялты, Щелкино Ленинского района, а также в Масловский сельский совет Джанкойского района (по соответствующим избирательным округам).

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