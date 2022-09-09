Автобусный маршрут Москва - Симферополь стал четвертым по популярности в России

Туристы из Москвы этим летом стали чаще выбирать путешествие на автобусах в Крым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Летом текущего года автобусный маршрут Москва - Симферополь поднялся с 60-го на четвертое место в топе самых популярных в России. Об этом свидетельствуют данные Аналитического центра сервиса поездок и путешествий Tutu.ru.

На первом месет в данном рейтинге маршрут Москва - Ростов-на-Дону (средняя стоимость билета в одну сторону составляет 2 462 рубля), на втором - Москва - Переславль-Залесский (средний чек - 543 рубля). Третье место занимает направление Москва - Воронеж со средним чеком 1 212 рублей.

Далее по убыванию идет направление Москва - Симферополь (средняя стоимость билета в одну сторону составляет 4 695 рублей).

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополь 24 сентября запустят дополнительный поезд из Санкт-Петербурга. Добраться из северной столицы в крымскую можно будет за 41 час.

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