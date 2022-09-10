Погода на 10 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

В Крыму еще тепло и можно отдохнуть на пляже. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

- В выходные дни сохранится теплая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-восточный ветер до 9-14 м/с., тепло 26…28°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +19…+23°, северо-восточный ветер 2-5-11 м/с. Малоблачно.

В Евпатории +17…26°, западный ветер 2-8 м/с. Малооблачно.

В Керч +19 …+23 °, северо-восточный ветер 5-11 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +19 …+24°, восточный ветер 2-8 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +19…+24°, западный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +16…+25°, скорость восточного ветра 7-9 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +19 …+23°, скорость восточного ветра 8-12 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море прогрелась до +19 …+25°.

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