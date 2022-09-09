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Общество9 сентября 2022 11:50

За ходом довыборов депутатов Госсовета Крыма наблюдают 525 жителей республики

Перед этим они прошли надлежащее обучение
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Ирина Мульд

Ирина Мульд

За ходом довыборов депутатов Госсовета Крыма наблюдают 525 жителей республики. Представители зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений назначили своих представителей в окружные, территориальные и участковые комиссии.

- В общей сложности избирательными объединениями, кандидатами, а также Общественной палатой Республики Крым назначено 525 наблюдателей, - отметил председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев.

В свою очередь, заместитель председателя Общественной палаты Крыма Ирина Мульд отметила, что все люди прошли надлежащее обучение.

- Они не вмешиваются в процесс, а осуществляют контроль. Присутствие общественных наблюдателей на выборах является залогом того, что процесс проходит прозрачно, - сообщила Мульд.

Напомним, дополнительные трехдневные выборы депутатов Госсовета Крыма начались 9 сентября. Голосование будет проходить с 08.00 до 20.00 на 148 избирательных участках, из них на 39 будут применяться электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней.

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