Ирина Мульд

За ходом довыборов депутатов Госсовета Крыма наблюдают 525 жителей республики. Представители зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений назначили своих представителей в окружные, территориальные и участковые комиссии.

- В общей сложности избирательными объединениями, кандидатами, а также Общественной палатой Республики Крым назначено 525 наблюдателей, - отметил председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев.

В свою очередь, заместитель председателя Общественной палаты Крыма Ирина Мульд отметила, что все люди прошли надлежащее обучение.

- Они не вмешиваются в процесс, а осуществляют контроль. Присутствие общественных наблюдателей на выборах является залогом того, что процесс проходит прозрачно, - сообщила Мульд.

Напомним, дополнительные трехдневные выборы депутатов Госсовета Крыма начались 9 сентября. Голосование будет проходить с 08.00 до 20.00 на 148 избирательных участках, из них на 39 будут применяться электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней.

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