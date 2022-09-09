В Крыму инвесторы передали в республиканскую и муниципальную собственность 136 квартир

Инвесторы передали в республиканскую и муниципальную порядка 10 тысяч квадратных метров жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инвесторы, реализующие в Крыму проекты в сфере жилищного строительства, к настоящему дню передали 136 квартир в республиканскую и муниципальную собственность. Об этом сообщил гендиректор Корпорации развития Крыма Даниил Пидаев.

- Для инвесторов предусмотрен разный размер социальной нагрузки в зависимости от отрасли реализации проекта и суммы заявленных инвестиций. Как пример - сфера жилищного строительства, лидирующая сегодня по объему инвестиций, - пояснил Пидаев.

По его словам, в этой отрасли на сопровождении Корпорации 47 инвестпроектов с объемом инвестиции более 150 миллиардов рублей.

136 квартир - это 10 тысяч квадратных метров жилья, планируется к передаче еще более 108 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Евпатории началось масштабное строительство детского реабилитационного центра на 300 мест. Завершение всех работ намечено на 2024 год.

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