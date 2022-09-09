В Севастополе студент попал под уголовное дело за взятку в 30 тысяч рублей

Студент из Севастополя попал под уголовное дело за взятку преподавателю Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Студент СевГУ попал под уголовное дело за взятку в 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Напомним, дело было в декабре 2021 года. Молодой человек передал деньги преподавателю через посредника, рассчитывая на красивые отметки в аттестате без присутствия на экзамене и защиты курсовой. Но в результате заработал уголовное дело, которое уже передано в суд.

Ранее была осуждена сотрудница кафедры, которая передала деньги преподавателю. Ей назначено наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей.

- Рассмотрение уголовного дела в отношении получившего взятку преподавателя продолжается в Ленинском районном суде г. Севастополя, - говорится в сообщении.

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