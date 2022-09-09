Курсирование поезда Симферополь-Адлер продлили на межсезонье

Поезд Симферополь-Адлер оказался востребованным не только летом, но и осенью. Фото: Гранд Сервис Экспресс

Компания-перевозчик продлила курсирование поезда №315/316 Симферополь – Адлер на межсезонье. Это связано с высокой востребованностью маршрута, сообщает пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

- Поезд №315/316 связывает столицу Крыма с ближайшим работающим аэропортом юга России в Адлере. Изначально принималось решение о назначении поезда на летнее время, однако востребованность поезда высокая, поэтому компания продлила его курсирование. Сейчас продажа билетов открыта на всю глубину, - сообщили в компании.

Кроме того, в сентябре в состав поезда в экспериментальном режиме будет включен вагон люкс, каждое купе которого оборудовано индивидуальным санузлом с туалетом и душевой кабиной. Купе выкупается целиком, в нем может путешествовать один или два пассажира.

Решение о продлении курсирования вагона люкс на другие месяцы может быть принято позже, исходя из анализа спроса на данную услугу.

Поезд курсирует через день и следует через Краснодар. Он отправляется из Симферополя в 16:50 и прибывает в Адлер в 12:55. В обратную сторону поезд отправляется из Адлера в 16:25 и прибывает в Симферополь на следующий день в 10:20.

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