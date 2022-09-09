Торговые сети Крыма предоставят скидки семьям участников СВО

Крупные торговые сети в Крыму предоставят скидки военнослужащим и членам семей участников специальной военной операции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Торговые сети Крыма предоставят скидки на продукты семьям участников спецоперации, сообщила исполняющая обязанности министра промышленной политики Республики Крым Елена Элекчян.

- В рамках акции «Все для Победы!», проводимой общероссийским общественным движением «НАРОДНЫЙ ФРОНТ», Минпромом Крыма проработан вопрос с крупным сетевым ритейлом о поддержке военнослужащих и членов их семей, - написала Элекчян в своем telegram-канале.

Для этого был выпущен лимитированный объем специальных карт, предоставляющих возможность воспользоваться скидкой на любые виды товаров в магазинах торговых сетей ПУД, Яблоко и Безцен.

Ранее сообщалось, что крупнейший крымский банк выдал больше 100 кредитов на газификацию домов. Льготная ставка по госпрограмме - 3%.

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